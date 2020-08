Calw Street-Food-Picknick als Alternative in Corona-Zeiten

Sieben Food-Trucks gruppierten sich auf einem Teil des Brühl-Parkplatzes und dem Platz vor dem Vereinshaus der kroatischen Kulturgemeinschaft. Die angrenzende Wiese war mit Biergarnituren möbliert. In einem separaten Bereich etwas abseits konnte man sich in einer Art Open- Air-Lounge an Tischchen aus hölzernen Kabeltrommeln und kleinen Sesseln niederlassen. Ein Getränkestand komplettierte das Angebot. Für musikalische Begleitung sorgte unplugged am Samstag Timme, ein junger Musiker und Sänger aus der Nähe von Crailsheim, der hauptsächlich deutsche Songs covert und auch den ein oder anderen eigenen Titel einstreut.

Köstliche Düfte machten Lust, sich über das vielfältige Angebot genauer zu informieren. Gegrilltes gab es in Form von Burgern, Spießen oder Pulled Pork. Dann Asiatisches aus dem Wok, mexikanisch die Wraps und vegetarisch die Reisbällchen mit Gemüse oder frittierte Kartoffelspiralen. Fleisch- und Fischliebhaber kamen ebenso voll auf ihre Kosten mit frisch zubereiteten Genüssen wie die Vegetarier und nicht zu vergessen die Süßschnäbel. Crêpes gibt es traditionell in zahlreichen Varianten mit süßen Aufstrichen, in Calw auch in deftiger salziger Version. Der Langosch, ursprünglich ein herzhafter Fladen mit Sauerrahm und Käse, schmeckt auch sehr lecker in Süß mit Nusscreme beträufelt. Und wer nach den genossenen Köstlichkeiten gerne noch gesellig chillen wollte, war bei Luigi und Antonio aus Calw in der Freiluft-Lounge willkommen. Ihr neues Angebot nennt sich Shisha-Street – von einem entsprechend ausgestatteten Wohnmobil aus servieren sie Shishas mit einer großen Palette an Tabak.

Für viele der erste Einsatz seit März

Im Gespräch mit den Anbietern wurde deutlich, wie sehr sie die Absagen ihrer teilweise schon das ganze Jahr füllenden Aufträge durch die Corona-Verordnungen wirtschaftlich getroffen haben. Für die meisten ist ihr Engagement beim Street-Food-Picknick das erste seit März dieses Jahres. Das ist für diejenigen, die nicht davon leben müssen, nicht so dramatisch wie für die, die hauptberuflich mit ihren Food-Trucks, die vom ehemaligen Rennauto-Transporter-Lastwagen bis zur kleinen Dreirad-Ape reichten, auf Märkten, in Stadien, bei Veranstaltungen der Industrie und vielen anderen Catering-Events unterwegs sind. Deshalb haben sie dem Veranstalter gerne zugesagt, wie zu hören war, auch wenn das Wetter am Wochenende nicht so recht mitspielte.

Neben Stefan Teuber aus Neubulach, der den deutschlandweit ersten Food-Truck sein eigen nennt und damit als Initiator der Street-Food-Bewegung gelten darf, sind Anbieter aus der weiteren Region am Start: aus Riedlingen, Nürtingen, Kirchheim/Teck, Balingen und Backnang. Darunter solche, die just im März ihr eigenes Unternehmen gegründet haben wie Martina und Kathi mit ihren Wok-Leckereien oder Robert und Frank, deren Konzept eigentlich süße Poffertjes oder Pancakes sein sollen. Da es mit Langosch und Crêpes schon Süßes im Calwer Street-Food-Picknick gab, waren sie flexibel und boten Reisbällchen mit diversen Gemüsen an, um einfach dabei sein zu können.

"Natürlich hätten wir uns besseres Wetter gewünscht", hieß es vom Veranstalter. Am Samstag – "wir haben schon zu Mittag geöffnet und nicht erst wie ausgeschrieben um 17 Uhr" – hatte es immerhin nicht geregnet, so dass gut 400 Besucher bis zum frühen Abend zum Picknick kamen. Und es hatten tatsächlich auch einige die Picknick- Decke dabei, wie in der Ankündigung der Veranstaltung empfohlen.