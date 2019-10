Calw Stiller Widerstand gegen Gewerbegebiet?

Calw - Mitten auf dem Areal des geplanten Calwer Gewerbegebiets Lindenrain, an der Abzweigung der B 296 Richtung Holzbronn gelegen, ist seit Monaten ein Holzkreuz in einem abgesperrten Bereich aufgestellt. Darauf zu lesen: "Das Gebet des Waldes". Und niemand scheint zu wissen, was genau hinter der Aktion steckt.