Calw Sternsinger schwärmen aus

Weltweit sind 152 Millionen Kinder gezwungen, regelmäßig jeden Tag mehrere Stunden zu arbeiten. Viele beginnen ihr Arbeitsleben bereits mit fünf Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der katholischen Kirchengemeinde. In der Regel verhindere die Arbeit einen regelmäßigen Schulbesuch und schädige in vielen Fällen die gesunde Entwicklung der Kinder.

"Die Sternsinger, die Anfang Januar wieder in den Gemeinden unterwegs sind, wollen auf diese Form der Ausbeutung von Kindern aufmerksam machen", heißt es in der Ankündigung. Indien sei dabei das Land, das die größte Zahl an arbeitenden Kinder weltweit aufweist. Mittlerweile lebe jeder vierte Inder unterhalb der Armutsgrenze.

Von heute auf morgen kaum Änderung möglich