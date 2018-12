Calw Statt eines Karrieresprungs geht es in die Psychiatrie

Ein ums andere Mal zerrten die Störungen, unter anderem durch den kommunikationsfreudigen Wellensittich, an Horsts Nerven. Nicht zuletzt die schnarchende Helga neben ihm ließ bei Horst Mordgedanken aufkommen. Einzig sein gestrickter Teddybär Franz-Josef war ihm noch nahe.

Urkomisch und vor allem mit unglaublicher Mimik präsentierten die Laienschauspieler die Komödie. Auch das 25. Stück des Gastgebers in der Aula des Maria von Linden-Gymnasiums begeistert die Zuschauer. Nach den ersten drei von insgesamt fünf Vorstellungen wissen zumindest die bisherigen Besucher, ob es Horst gelingt, die Karriereleiter zu erklimmen und was zu seiner Einweisung in die Psychiatrie führte. Mehr noch, die Gäste der aktuellen Komödie waren zudem Zeuge der "Oskar-Verleihung" an Stefan Lörcher, der Horst Hilfreich spielt. "Er ist der einzige Darsteller in unserem Ensemble, der in allen bisherigen Stücken mitspielte", unterstrich Tanja Lietz, Vorsitzende des Maurich-Theaters.

Am Freitag, 4. Januar, und Samstag, 5. Januar bestehen weitere Möglichkeiten, die Komödie ab 19.30 Uhr zu sehen. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.