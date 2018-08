Calw Stationäre Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie zieht um

Langfristig ist geplant, die kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung auf das Flugfeld Böblingen zu verlegen. Gerade wegen des Wachstums des Bedarfs werde dabei auch über eine nochmalige Erweiterung des Angebotes nachgedacht. Dies hänge aber noch von den Versorgungszahlen in den kommenden fünf Jahren ab, steht in der Mitteilung. Der gegenwärtige Trend jedenfalls zeigt einen deutlich steigenden Bedarf an Behandlungsplätzen für psychisch erkrankte Kinder und Jugendliche.

Positive Signale

In den auf dem Campus des ZfP Calw in Hirsau verbleibenden Räumen der ehemaligen Kinderstation wird eine neue Tagesklinik mit zehn Behandlungsplätzen unter der Leitung von Amei Fischer entstehen. In das Nachbargebäude, in dem die Jugendstation untergebracht war, soll eine Jugendhilfeeinrichtung für chronisch seelisch kranke Kinder und Jugendliche einziehen.

Dieses Angebot soll die ambulante, teilstationäre und Langzeitversorgung in der Calwer Region stärken und die dortige, bisher nur stationäre Versorgung, angemessen ersetzen, heißt es.

"Es macht in diesem bedeutenden Zusammenhang Freude, die mittlerweile entstandene Aufbruchstimmung wahrzunehmen. Und wir wissen, dass wir in Böblingen freudig erwartet werden", so Chefärztin Ulrike M.E. Schulze. "Die positiven Signale unserer Fachkollegen und der Institutionen mit denen wir zusammenarbeiten, haben uns darin bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein."

Das Zentrum für Psychiatrie Calw (ZfP) ist ein Fachkrankenhaus mit differenziertem Versorgungsangebot für die mehr als eine Million Einwohner im nördlichen Schwarzwald. Der Geschäftsbereich Krankenhaus gliedert sich in die Fachbereiche Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Alterspsychiatrie und -psychotherapie, Suchtmedizin sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie.