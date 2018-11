Calw Startschuss für Nachwuchsjournalisten

In Althengstett beginnt Lehrerin Blaich erst mal mit einem kleinen Quiz: Wie viele Treffer bekommt man, wenn man bei der Internet-Suchmaschine Google den Begriff "Zeitung" eingibt (Antwort: mehr als 100 Millionen)? Oder woher stammt das Wort Zeitung eigentlich (vom mittelhochdeutschen Wort "zidunge", was so viel wie "Nachricht" bedeutet)?

Auch Ralf Klormann, Redaktionsleiter der Lokalredaktion Calw des Schwarzwälder Boten, ist an diesem Morgen zu Gast in der Schule; gibt Einblick in seinen Beruf und stellt sich den Fragen der Jungen und Mädchen. Erst den Schülern von Blaich, später auch jenen der Deutschlehrerin Senta Hamlescher, die sich ebenfalls mit einer achten Klasse am Projekt beteiligt. Fragen, die zum Teil wirklich in die Tiefe gehen – beispielsweise, wie man sich als Zeitungsmacher fühle, wenn man sein Produkt, in dem doch eine Menge Arbeit stecke, ungelesen in einem Mülleimer findet.

Neben der Realschule Althengstett beteiligen sich in diesem Jahr auch die Gewerbliche Schule Nagold (Rolf-Benz-Schule), die Kaufmännische Schule Nagold, das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands Altensteig, die Ludwig-Haap-Schule in Calw, die Zellerschule in Nagold, die Gemeinschaftsschule Neubulach, die Gemeinschaftsschule Althengstett, die Freie evangelische Schule Nordschwarzwald, das Hermann Hesse-Gymnasium Calw und das Maria von Linden-Gymnasium Stammheim am Projekt "Zeitung in der Schule".