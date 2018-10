Calw Stadt tauscht alte Blitzer aus

Elf stationäre Blitzer stehen im Calwer Stadtgebiet. So richtig modern sind aber lediglich zwei davon – jener in der Stuttgarter Straße sowie der in Ernstmühl. Alle anderen sind bereits etwas in die Jahre gekommen.

Bis 2021 soll sich das ändern. Alle neun älteren Blitzer werden dann durch neue Säulen ersetzt sein, wenn alles nach Plan läuft. "Die werden nur noch 2020 gewartet und dann nicht mehr", verrät der OB. Daher müsse man sie erneuern.

Im kommenden Jahr sind laut Eggert der Blitzer in der Liebenzeller Straße in Hirsau sowie der in der Otto-Göhner-Straße auf dem Wimberg dran. 2020 und 2021 folgen dann diejenigen in der Altburger Straße, in der Bischofstraße, in der Pletschenau in Hirsau, in der Wildbader Straße (ebenfalls in Hirsau, Ortsausgang Richtung Oberreichenbach), an der B 296 in Stammheim, in der Schwarzwaldstraße in Altburg und jener an der B 295 bei Heumaden. "Im Jahr 2021 müssen wir die Geräte dann ersetzt haben", bekräftigt ­Eggert.