Calw Stadt stellt auf LED-Technik um

Calw - Die Stadt Calw arbeitet seit einiger Zeit daran, die Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet auf weit sparsamere LEDs umzustellen. 32 Straßenzüge werden in den ersten Monaten des neuen Jahres umgerüstet. Damit befasst sich der Bau- und Umweltausschuss in der Sitzung am Donnerstag.