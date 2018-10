Calw Stadt kämpft gegen Rattenplage

Direkte Lage am Wasser, Fachwerkhäuser – ist also die Calwer Innenstadt besonders betroffen? "Man kann schon sagen, dass links und rechts der Nagold, also in der Bischof- und der Lederstraße ein Schwerpunkt liegt", meint Raspe. In Neubaugebieten hingegen finde man die Nager nur selten. Der Schädlingsbekämpfer wird immer dann gerufen, wenn die Tiere sich in öffentlichen Gebäuden oder auch in Privathäusern aufhalten. Für die Kanalisation ist hingegen die Stadtentwässerung, beziehungsweise der Baubetriebshof, verantwortlich.

50 Infektionskrankheiten übertragbar

Damit das Problem nicht überhand nimmt, verteilt dieser zweimal im Jahr, einmal zwischen Mai und Juli und zwischen September und Ende Oktober, Giftköder in der Kanalisation. "Wir versuchen abwechselnd etwa jeden zweiten Kontrollschacht zu belegen, so dass kein Gewöhnungseffekt eintritt", erklärt Gunzenhäuser. Die Bekämpfung mit Fressködern sei die verbreitetste Methode zur Bestandsreduzierung. "In Calw werden Fressköder in der Kanalisation ausgehängt die mit dem Wirkstoff Difenacoum präpariert sind", meint er. Der Wirkstoff sei nicht wasserlöslich, wodurch er kein Problem darstelle, auch wenn er einmal in den Kanal fallen sollte. "Difenacoum wirkt gerinnungshemmend, so dass auch kleinste offene Wunden bei den Nagern zum Verbluten führen."

Die Ratten sterben aber nicht sofort, nachdem sie von dem Köder gefressen haben, sondern erst einige Tage später. Das habe den Vorteil, dass die anderen Tiere im Rudel nicht gewarnt werden, sondern sich in Sicherheit wiegen und ebenfalls davon fressen.

Grausam? Vielleicht. Aber in jedem Fall notwendig. Denn würde man nichts mehr dagegen tun, hätte die Hesse-Stadt ganz schnell mit einer regelrechten Ratten-Plage zu kämpfen. "Die Ratten würden sich extrem massenhaft vermehren, schnell an die Oberfläche drängen und auf der Nahrungssuche auch vor Häusern und speziell Vorratsräumen nicht Halt machen", sagt der Leiter des Baubetriebshofs. Neben den Schäden an Leitungen und Rohren, wäre das auch eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen. "Es könnte bei einer ungezügelten Vermehrung zu Gesundheitsrisiken kommen. Ratten können mehr als 50 verschiedene Infektionskrankheiten verbreiten."

So etwas passiere aber nur bei einem sehr hohen Populationsdruck, wiegelt Gunzenhäuser ab. "Geschichten und Erzählungen von Rattenangriffen mitten in der Stadt und in der eigenen Wohnung sind in den allermeisten Fällen stark übertriebene Sichtungen oder Begegnungen mit einzelnen Tieren."

Eine andere Möglichkeit, den Bestand der Nager einzudämmen, außer die Tiere zu töten, sieht Gunzenhäuser nicht. Man könne den Bestand nie flächendeckend erfassen oder beispielsweise hormonell beeinflussen. "Dagegen gibt es teilweise auch ethische Vorbehalte", betont er. Wie viele Ratten genau in Calw heimisch sind, kann der Leiter des Baubetriebshofs nicht sagen. Denn gerade durch die schnelle Vermehrung ändere sich das schnell.

Für die Bewohner der betroffenen Häuser seien aber schon einzelne Exemplare eine große Belastung. Manche – so wie die Bewohnerin des "Problem-Hauses" in der Bischofstraße nehmen es verhältnismäßig gelassen, sagt Raspe. "Die meisten sind aber natürlich empfindlich und wollen sie weghaben."

In dem Haus in der Bischofstraße werden nun auch bauliche Maßnahmen ergriffen, um den Nagern Einhalt zu gebieten. Zum Beispiel werden die "Eingänge", also Löcher in den Kellerwänden so gut es geht verschlossen. Dabei machte Raspe eine unschöne Entdeckung: das Skelett einer Jungratte. Ob sie an einem Giftköder gestorben ist?