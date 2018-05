Calw Stadt baut im ersten Quartal 1 400 000 Euro Schulden ab

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten, also beispielsweise Pachten oder Steuern, ergeben sich durch die Umstellung auf das Haushaltssystem Doppik Mehreinnahmen von rund 100 000 Euro. Das ist damit zu erklären, dass ein Teil der Gebühren durch die Umstellung nicht mehr im vergangenen Jahr in Rechnung gestellt werden konnte und der Stadt nun zugute kommen.

Die Kreisumlage ist auf 26 Prozent gesenkt worden, was eine Einsparung um 300 000 Euro auf 7,8 Millionen Euro bedeutet. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans war die Stadt noch von 27 Prozent ausgegangen. Im Ergebnishaushalt bedeutet das ein Plus von 400 000 Euro im Vergleich zum Haushaltsplan. Das geplante Ergebnis liegt nun also bei knapp zwei Millionen Euro.

Weitere 363 000 Euro sparte die Stadt bei Personalkosten und weiteren Sachausgaben. Dieser Betrag war allerdings schon im Haushaltsplan verankert. Im laufenden Jahr versuche man noch mehr Verbesserungen zu erzielen, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage.