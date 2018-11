Calw SRH-Campus schließt im Jahr 2021

Konkurrenz mit den Ballungsräumen

Stephan Schöning, der akademische Leiter des Campus Calw, betont, dass man alles Mögliche unternommen habe: "Wir haben unsere bestehenden Studiengänge auf das innovative Lehr- und Lernkonzept Core umgestellt und die internationalen Entwicklungen vorangetrieben." Der erhoffte Aufschwung sei jedoch ausgeblieben, die Studentenzahlen in Calw weiter gesunken. Da keine Wirtschaftlichkeit mehr gegeben war, sei die Schließung alternativlos gewesen, sagte Rade.

Doch das Problem ist ein generelles. OB Eggert erläutert, dass es vielen Hochschulen im ländlichen Raum so gehe: "Für die Entscheidung gibt es von mir keine bösen Worte in Richtung der SRH, es zeigt sich nur, dass es immer schwieriger wird, Studenten aus den Ballungsräumen in Hochschulen in den ländlichen Raum zu locken." Trotzdem sei die Nachricht von der Schließung ein schwerer Schlag gewesen, so Eggert.

Ob und wie es in Zukunft mit dem Hochschulstandort Calw weitergehen wird, steht in den Sternen. Für Eggert ist aber klar, dass das nur funktionieren kann, wenn es gelingt, mit einem besonderen Studienangebot Ballungsräumen wie Stuttgart, Pforzheim und Karlsruhe Studenten abzuwerben und nach Calw zu locken.