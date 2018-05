Calw Sprachheilzentrum feiert

Pfarrer Christian Gottlob Barth gründete in Stammheim bei Calw 1826 eine Kinderrettungsanstalt, mit dem Bestreben, Waisen und vernachlässigten Kindern – heute würden auch "Straßenkinder" zu diesem Personenkreis gezählt werden – eine Heimat zu bieten. Das Sommerfest am 10. Mai bildet den Auftakt zu den Feierlichkeiten des runden Geburtstags. Unter dem Motto "40 Jahr’, was da so war!" wird an diesem Tag gemeinsam mit der Bevölkerung gebührend gefeiert.

Es soll ein Fest für Kinder und Familien sein, bei dem Spaß, Spiel und Freude im Vordergrund stehen.