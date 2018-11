Calw Sportverein investiert in Rasenplatz

Calw-Stammheim. In seiner Vorstellung des Projektes "Kunstrasenplatzneubau" erläuterte der Vorsitzende Jürgen Kömpf zu Beginn seiner Rede seine verschiedenen Visionen, die er zu Beginn seiner Vorstandszeit im Jahr 2011 hatte. Alle unterschiedlichen Abteilungen sollten zukünftig wieder besser zusammenwachsen. Dazu hob er ein jährliches Helferfest aus der Taufe und organisierte ein abteilungsübergreifendes Großereignis wie das diesjährige Gaukinderturnfest, das vom Gesamtverein veranstaltet wurde. Die Jugendbereiche hätten sich zum Zeitpunkt seines Amtsantrittes bereits auf einem guten Niveau befunden, die aktiven Fußballer waren jedoch gerade in die Kreisliga B abgestiegen. Diese, so hatte sich Kömpf vorgenommen, sollten bis 2020 wieder in der Bezirksliga spielen. Auch dies konnte der Verein bereits umsetzen.

Weiterhin galt es für ihn und den Verein, kräftig an der Infrastruktur zu arbeiten. An den vereinseigenen Rottannen wurden deshalb mehrere kleinere Grundstücke für einen eventuellen neuen Sportplatz gekauft, die Sportanlagen wurden komplett umzäunt, die sanitären Anlagen im Sportheim saniert, und der Rasenplatz wurde mit einer Flutlichtanlage ausgestattet.

Nun galt es für Kömpf, noch den bereits im Jahr 1974 gebauten Hartplatz in Angriff zu nehmen, um die Fußballabteilung mit besseren Trainingsbedingungen auszustatten. Andere Optionen als der Bau eines eigenen Rasen- oder Kunstrasenplatzes an den heimischen Rottannen hätten vom Vereinsausschuss wieder relativ schnell verworfen werden müssen, da diese finanziell nicht umsetzbar gewesen seien. Auch dank des Engagements von Ortsvorsteher Patrick Sekinger wurde mit der Stadt ein Konzept erarbeitet, welches für beide Parteien finanzierbar war. Zusätzlich wurde mit Zrinski Calw ein kostenloses Nutzungsrecht an zwei Abenden pro Woche plus Heimspiele und ein Nutzungsrecht durch die städtischen Schulen vertraglich vereinbart.