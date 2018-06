Calw Spitzenteams treffen sich in Burghausen

Allerdings waren die Vorstellungen beim letzten Spieltag in Gärtringen nicht unbedingt meisterlich. Gleich drei Sätze wurden erst in der Verlängerung gewonnen, was weniger an der eigenen Klasse als an den Personalproblemen der Gegner lag. Beide konnten nicht mehr auswechseln, bei Gärtringen hatte sich Schlagfrau Kim Niemann verletzt, bei der TG Landshut hatte Sabine Baumgartner den Part der Angreiferin praktisch im Alleingang bewältigen müssen.

Am morgigen Sonntag in Burghausen (ab 11 Uhr) kommen die beiden Gegner jedoch nicht aus dem Tabellenkeller, sondern von der Spitze. Die TVU-Frauen treffen im zweiten Spiel des Tages auf den Tabellenzweiten ASV Veitsbronn (8:4 Punkte) und im dritten auf den Tabellenvierten Wacker Burghausen.

Die Gastgeberinnen haben erst vier Spiele absolviert, aber auch erst zwei Minuspunkte auf dem Konto. Burghausen gilt nicht nur wegen seiner guten Bilanz von 11:6 Sätzen als ein echter Prüfstein. Ein Vorteil für das Unterhaugstetterinnen um die beiden Schlagfrauen Elsa Ghebrezghi und Lena Gengenbach: Sie können ihre Gegner im Auftaktspiel begutachten. Vor allem das Trainerduo Katz/Ochner wird daraus seine Schlüsse ziehen und entscheiden, ob man mehr auf die Schlagkraft von Lena Gengenbach oder kurze Bälle von Elsa Ghebrezghi setzen wird.