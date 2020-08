Calw Spielzeugpistole sorgt für großes Polizeiaufgebot

Die Beamten waren gegen 4:15 Uhr wegen Streitigkeiten in ein Mehrparteienhaus in die Bischofstraße gerufen worden. Dort trafen sie auf mehrere zum Teil erheblich alkoholisierte Menschen. Plötzlich tauchte der 38-Jährige im Treppenhaus auf und hielt augenscheinlich eine Schusswaffe in der Hand.