Calw-Hirsau. Der diesjährige Abschluss der Stunden der Orgelmusik findet am Sonntag, 2. September, in Sankt Aurelius in Hirsau statt. Das nicht ganz ernst gemeinte Bach-Jubiläumsjahr zum 333. Geburtstag wird gekrönt von einem Konzert, das die Werke des Meisters mit denen eines frühen "Fans" kombiniert. Mit Konstantin Reymaier sitzt bei dem Konzert ein Spezialist und ein sehr interessanter Künstler an der Rohlf-Orgel, Der Eintritt frei. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.