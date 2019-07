Calw Sperrung nach Brand sorgt für Verkehrschaos

Eine Nachbarin steht währenddessen erschrocken an der Straße, schaut der Traube aus Feuerwehrleuten bei der Arbeit zu. "Ich habe einen lauten Schlag gehört, die Flammen kamen oben raus", berichtet sie – "das ging ratzfatz." Im direkt angrenzenden Gebäude wohne eine alte Frau, sagt die Augenzeugin. Laut ihr sind die Häuser alle um die 1930er-Jahre erbaut, das Betroffene vermietet, der Besitzer wohne im Osten der Bundesrepublik.

Haus unbewohnbar

Ganz egal wie, das Haus ist laut Udo Zink durch den "offenen Dachstuhlbrand" jedenfalls "unbewohnbar". Der Sprecher der Kreisfeuerwehr Calw erklärt, dass eine Bewohnerin samt Hund aus dem Nebengebäude eigenständig und rechtzeitig die Flucht antreten konnte.

Gegen 15.30 Uhr dann die ersehnte Meldung: "Feuer aus!" Neben der Feuerwehr sind noch der Rettungsdienst mit zehn Kräften und vier Fahrzeugen sowie die Polizei mit vier Streifenwagen und acht Mann vor Ort.

Die "Netze BW" rückt ebenfalls an, stellt Strom und Gas ab. Auch Höhenretter eilen zur Unglücksstelle, decken das Dach ab, damit die Löscharbeiten darunter weitergehen können.

Bis in den Abend hinein stellt die Calwer Wehr eine Brandwache, um die Glutnester zu kontrollieren. Die Sperrung der Stuttgarter Straße dauerte bis in den Abend, da die Feuerwehr zunächst die abgedeckten Dachziegel wegräumen musste. Umgeleitet wird in der Anfangsphase über die Lange Steige, später ist vom Adlereck an kein Durchkommen mehr bis zur Bauknecht-Kreuzung. "Ein Verkehrschaos", heißt es vonseiten der Feuerwehr am Spätnachmittag.