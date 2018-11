Calw Sperrstunden lockern?

Oberbürgermeister Ralf Eggert hatte entgegnet, er könne sich gut vorstellen, nach der Kommunalwahl mit der JU "den Weg der Stadt dauerhaft positiv zu gestalten", sagt er.

Nun meldete sich Christian Gäckle, Kreisgeschäftsführer der Jungen Union Calw, mit einem Leserbrief zu Wort.

"Oberbürgermeister Eggert bietet der Jungen Union die Hand zur Zusammenarbeit nach der Kommunalwahl an – dieses Angebot nehmen wir gerne an", schreibt Gäckle. Dass nun der Kontakt zu einer politischen Jugendorganisation gesucht werde, sehe die JU als positiven Schritt. Wie man bereits mitgeteilt habe, seien insbesondere die mangelnden Ausgehmöglichkeiten ein Problem. "Die restriktive Politik bei den Sperrstunden im Außenbereich muss beendet werden. Insbesondere im Sommer sollte an Freitagen und Samstagen die Außenbewirtschaftung bis 1 Uhr häufiger möglich sein", so der Kreisgeschäftsführer. Ganz grundsätzlich gelte aber: Die Gastronomen brauchten mehr Luft zum Atmen, damit sie ein tolles Angebot schaffen können. "Bad Wildbad hat gezeigt: Man kann große Freizeit-Projekte umsetzen, indem man aktiv auf Investoren zugeht. In unseren Augen benötigt auch Calw weitere Attraktionen. Das Ergebnis der Workshops im Rahmen der Jugendbeteiligung aus dem Jahr 2017 deutet ebenfalls darauf hin, dass dies unter jungen Menschen erwünscht ist", fährt Gäckle fort. Und auch für die Wohnraumproblematik gebe es eine Lösung: das frei werdende Krankenhausgelände. Hier könnten Wohnung für Familien, aber auch für Studenten angesiedelt werden.