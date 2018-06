Calw Spannende und spaßige Woche

Wie gut sich die Kinder in waghalsiger Höhe zurechtfinden, konnten sie am dritten Tag zeigen. Aufgrund des Wetters wurde der Plan, in den Hochseilgarten nach Herrenberg zu gehen, über Bord geworfen. Denn dieser hatte aufgrund von Unwetterwarnungen geschlossen. "Zum Glück konnten wir noch einmal in den Freizeitpark in Rutesheim einkehren, welcher neben einer Bogenschieß-Anlage auch eine Hochseilgarten besitzt", berichtet Schmelzer. Nach einer kurzen Einführung durften sich die Kinder in den verschiedenen Parkours ausprobieren. Hier war nicht nur Geschicklichkeit, sondern vor allem Mut gefragt. Denn der ein oder andere Parkour war in mehr als fünf Metern Höhe angelegt. "Zum Glück waren die Kinder dreifach gesichert. Sonst wäre mir das Herz dauerhaft in die Hose gerutscht", erzählt Schmelzer. Nach drei Stunden klettern waren Kinder und Team, welches an diesem Tag von FSJler Leon Bott unterstützt wurde, sichtlich erschöpft.

Am letzten Tag ging auf den Waldspielplatz in Wimberg. Verschiedene Geländespiele mit anschließendem Lagerfeuer standen auf dem Programm. Bei Würstchen, Stockbrot, Marshmallows und viel guter Laune konnte man eine spannende und spaßige Woche ausklingen lassen.