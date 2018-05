Calw Sonne strahlt am verkaufsoffenen Sonntag

"Am Anfang war ich skeptisch. Doch dann hat es sich noch gefüllt", sagte Nicolai Stotz, Vorsitzender des Calwer Gewerbevereins. Erfahrungsgemäß sei so ein strahlend schönes Wetter, wie es am Sonntag herrschte, nicht unbedingt ideal für verkaufsoffene Sonntage.

Stotz richtet seinen Blick dabei auch auf konkurrierende Events. Gestern fanden ähnliche Veranstaltungen unter anderem in Bad Liebenzell, Bad Wildbad und Nagold statt. Hinzu komme, dass im Frühjahr nur wenige Sonntage bleiben, die dann eben auch andere Städte nutzen. So kommen beispielsweise Ostern, Pfingsten oder die Wochenenden mit Brückentagen nicht in Frage.

Vor diesem Hintergrund mache man sich beim Calwer Gewerbeverein Gedanken über die künftige Gestaltung des verkaufsoffenen Sonntags im Frühjahr, kündigte der Vorsitzende an. "Mit dem 3. Oktober, dem verkaufsoffenen Feiertag, haben wir im Herbst ein Alleinstellungsmerkmal." Danach wolle man auch im Frühjahr suchen.