Calw Soldat soll 21-Jährige vergewaltigt haben

Die 21-jährige Frau hatte sich am Samstagabend mit einem anderen, 28-jährigen Soldaten einer Bundeswehrkaserne in Calw verabredet. Der Bekannte brachte sie offenbar heimlich auf das Kasernengelände, wo sie in einer Unterkunft die Nacht verbrachte.

Am Sonntagmorgen dann soll ein 31-jähriger Soldat versucht haben, die junge Frau im Schlaf zu vergewaltigen. Als die 21-Jährige sich wehrte, ließ der Mann von ihr ab. Die junge Frau ließ sich später von ihrem Bekannten aus der Kaserne bringen und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung eingeleitet.