Calw Single gegen Hater

Außerdem bringt sie 2017 auch eine Single raus mit dem Namen "If I Wasn’t Your Daughter", in der es darum geht, dass ihr Vater sie und ihre Mutter verließ, als sie noch ein Kind war. Sie singt, dass dies einer der großen Fehler von ihm sei, er komme 20 Jahre zu spät und, wenn sie nicht seine Tochter wäre, würde sie ihn mehr lieben.

Ich finde Lenas Stimme toll und die Message von ihren Texten. Und außerdem finde ich es toll, dass sie ihre Gedanken in Texte verfasst und dann ein Lied daraus macht. Viele können wie sie Geschichten und Erlebnisse manchmal in Songs besser verarbeiten. So wie andere mit Sport oder Musikinstrumenten. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 8a der Realschule Althengstett