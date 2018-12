Calw Silvester-Feuerwerk: Pro und Contra

Nicht für alle ist dies jedoch ein großer Spaß. Der Naturschutzbund (Nabu) rät in einer Pressemitteilung gar dazu, grundsätzlich auf Feuerwerk zu verzichten. "Es wird oft vergessen, was das für die Natur bedeutet: Die lauten Geräusche verschrecken Tiere, und die Reste von Raketen, Böllern und Knallfröschen bleiben häufig auf Straßen und Grünflächen liegen. Auch manche Haustiere leiden unter dem Lärm. Vor allem in den Städten setzt das Böllern und Raketen abschießen an Silvester außerdem viel Feinstaub frei, der die Gesundheit gefährdet", heißt es dazu in der Mitteilung.

Der Nabu Calw und Umgebung steht voll und ganz hinter dieser Ansicht, bekräftigt die Vereinsvorsitzende Renate Fischer. "Am besten ist es, ganz darauf zu verzichten", sagt sie. "Oder wenigstens auf Batterien." Diese produzierten viel Müll und seien überdies besonders laut. Wer auch das nicht missen wolle, sollte aber seinen Müll aufräumen, appelliert Fischer.

Sie selbst feiert Silvester ohne Feuerwerk. Vermissen tut sie dabei nichts. "Wenn ich sehe, was nach dem Feuerwerk für ein Nebel aufzieht durch die Luftverschmutzung, sehe ich da nicht viel Zauber darin – da geht nichts verloren, wenn man verzichtet."

Seit 20 Jahren fasziniert von dem Thema

Fragt man Christian Faix nach seiner Meinung über Feuerwerk, kann man hingegen die Begeisterung schon aus seiner Stimme heraushören. Der Althengstetter arbeitet seit 20 Jahren gemeinsam mit Matthias Abele nebenberuflich als Pyrotechniker. Seit seiner Kindheit ist er fasziniert von diesem Thema.

"Es gibt drei Einsatzgebiete von Pyrotechnik", erklärt Faix. Zum einen die Verwendung als Sprengstoff, um anderen Menschen zu schaden. Die technische Komponente, zum Beispiel beim Sprengen von Tunneln. Oder eben jene, der seine ganze Leidenschaft gilt – dem Feuerwerk. "Mit Pyrotechnik kann man wunderschöne Sachen zaubern, das ist einfach toll." Er hält es da ganz mit einem Zitat des Philosophen Theodor W. Adorno, das auch auf der Homepage seines Feuerwerksbetriebs zu finden ist: "Das Feuerwerk ist die perfekteste Form der Kunst, da sich das Bild im Moment seiner höchsten Vollendung dem Betrachter wieder entzieht."

Wegen der Feinstaubbelastung in der Silvesternacht macht er sich wenig Sorgen. "Es wird so viel Feinstaub erzeugt in anderen Bereichen, da kommt es gerade in unserer ländlichen Gegend nicht darauf an", findet er. In Großstädten wie Stuttgart sei das wieder etwas anderes, Nichtsdestotrotz lässt er selbst es nur alle zwei Jahre krachen. Dann aber richtig. "Das gehört einfach zu Silvester dazu. Es ist eine Tradition."