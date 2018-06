Calw Sie treten für die Gemeinschaft ein

Calw. Zum zweiten Mal organisiert die "Initiative Offene Gesellschaft" – eine bürgerschaftliche Initiative ohne Parteibindung, die nach eigenen Angaben für das politische Gemeinwesen so eintritt – in diesem Jahr einen "Tag der offenen Gesellschaft". Und zwar an diesem Samstag, 16. Juni. Auch in Calw wird es zwischen 17 und 18 Uhr eine Anlaufstelle auf dem Platz vor dem Kaufland, Am Unteren Ledereck, geben.