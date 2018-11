Calw Seuffer muss Insolvenz anmelden

Die Krise der Firma Seuffer kommt nur bedingt überraschend. Bereits vor rund einem Jahr hatte das Unternehmen in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass "32 teilweise hoch qualifizierte Mitarbeiter" sozialverträglich in eine Transfergesellschaft wechseln müssten. "Leider stellte sich der Personalabbau als unvermeidliche Voraussetzung dar, um in Zusammenarbeit mit den beteiligten Banken die Seuffer-Unternehmensgruppe finanziell auf neue Beine zu stellen und möglichst rasch die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern", hatte der damalige Interimsgeschäftsführer Jens Zimmermann im Dezember 2017 erklärt.

Die Krise bei Seuffer war von Zimmermann als großteils hausgemacht beschrieben worden: "Wir haben hohe Millionenbeträge in ein Projekt mit neuen Kunden außerhalb unseres Kerngeschäftes investiert, ohne dabei nennenswerte Umsätze zu generieren. Dabei wurde die gesamte Unternehmensgruppe im In- und Ausland in Mitleidenschaft gezogen".

Zum 1. Januar 2018 hatte sich bei Seuffer dann ein Stabwechsel in der Führungsetage vollzogen; seitdem leiten die Geschäftsführer Thomas Günther und Stefan Dilger die Geschicke der Firma. Das Sanierungskonzept für Seuffer, dass seitdem gefahren wird, kam jedoch wohl zu spät – oder die Maßnahmen waren nicht tiefgreifend genug, um einen drastischen Schritt zu verhindern: Am Montag musste die Unternehmensgruppe Insolvenz anmelden.