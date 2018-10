Calw Senioren feiern ihr eigenes Oktoberfest

Das 200-jährige Jubiläum des Cannstatter Wasens war ein Anlass, sich auf die ursprüngliche Idee für das Oktoberfest in München und den Cannstatter Wasen zu besinnen.

Fruchtsäule erinnert noch heute an die Not

Ein Vulkanausbruch in Asien hatte vor 200 Jahren so viel Asche in die Luft geschleudert, dass in Deutschland ein Jahr lang die Sonne nicht richtig durchkam. Stürme, Unwetter und sogar Schnee im Sommer führten zu Missernten. Die Menschen hungerten. In dieser Not schafften König Wilhelm I. und die Zarentochter Königin Katharina Abhilfe mit Suppenküchen.