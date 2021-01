Calw Seit Silvester neun weitere Todesfälle

Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist im Kreis Calw indes kontinuierlich im Sinken begriffen. Lag die Quote an Silvester noch bei 228,6, meldete das Gesundheitsamt im Regierungspräsidium Stuttgart am Montag Abend einen Wert von 187,8.

Die Kreisverwaltung erklärt in einem Video, wie die Diskrepanzen zwischen den Corona-Fallzahlen des Landesgesundheitsamts und jenen des Gesundheitsamts im Landratsamt Calw zustande kommen. Es ist unter https://youtu.be/SQ5f0u5arzk abrufbar.