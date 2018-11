Calw Seit Gründung gab es viele Höhen und Tiefen

Gleich mehrere Generationen spielten am Abend des Reformationstages auf eindrucksvolle Weise in der gut gefüllten Martinskirche zusammen. Zu Beginn zeigten drei Jungbläser mit zwei berührenden Stücken schon ein beachtliches Können. Der Erwachsenenchor spielte dann Stücke, die von Klassik bis Jazz und Pop reichten. Die Bläser begannen unter der Leitung des jungen Dirigenten Noah Ruoff mit der "Festival Intrada". Diese festliche Musik ließ die spielerische Melodie variiert in verschiedene Formen immer wieder neu erklingen. Mächtig schallte dann auch der Choralsatz "Lobe den Herren" von Johann Sebastian Bach durch den Kirchenraum. Hier wurden die Besucher erstmals eingeladen, das bekannte Kirchenlied mitzusingen. Der Titel "Capriol Suite" von Peter Warlock führte in Welt des musikalischen Neoklassizismus. "In diesem Werk führt der Autor einen Monolog mit einer fiktiven Person, dem Herrn Capriol, in welchem er über die Art und Weise des Tanzes im Mittelalter diskutiert", erläuterte Moderator Gerhard Ruoff. Aus dem mehrteiligen Werk wurden drei tänzerische Teile zu Gehör gebracht. Mit "Highland Cathedral" spielten die Bläser einen Titel, der in Schottland geradezu als zweite Nationalhymne verehrt und gerne gesungen wird. "Dieses Stück ist ein echter Schlager in der Geschichte unseres Posaunenchors und wurde schon oft gespielt", verriet Ruoff. Der langjährige ehemalige Ortspfarrer war eigens von Dunningen angereist, um als Moderator seinen Enkel Noah, den Chorleiter, zu unterstützen.