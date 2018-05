Calw Seifensiederei plastisch gemacht

Ein Hauskauf in der Altburger Straße und das persönliche Interesse an Düften und am Natürlichen ließen die Seifensiederei von "Fräulein Samstag" entstehen. Der Name wurde gewählt, weil Samstag der Wasch- und Badetag war. In Calw gab es verschiedene Seifensiedereien, die meist neben einer Metzgerei angesiedelt waren.

Seit Oktober 2015

Dort gab es Rohstoffe wie Talge und Fette, die für die Seifenherstellung erforderlich waren. Markus Heger, "Herr Samstag", berichtete von der Geschichte seines Hauses. Im Oktober 2015 startete die Seifensiederei. Das Haus beherbergte schon einen Milchladen, davor eine Metzgerei und von 1845 bis 1865 die Seifensiederei von Herrn Beeri.