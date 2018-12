Calw Schwimmteam legt sich sehr ins Zeug

Calw. Für die 250 Kinder gab es mit der Übergabe des Sportabzeichens, dem Ferienschwimmkurs und jeder Menge Spaß den ein oder anderen Höhepunkt zu erleben. Vor allem für das KiSS-Team war es eine spannende Zeit. Seit diesem Schuljahr verstärkt der ehemalige FSJ’ler Jonas Poscharsky das Lehrer-Team in der Kindersportschule des TSV Calw.

Schnellen Draht zu den Jungen und Mädchen

Die Entscheidung, Poscharsky in sein Team zu holen, fiel KiSS-Leiter Martin Schmelzer dabei denkbar leicht: "Ich freue mich riesig, dass er mein Team verstärkt. Er ist jung, dynamisch, kreativ und hat das, was man nicht lernen kann – den Draht zu den Kindern. Die Kids lieben ihn und er macht einen tollen Job." Denn die breite, ganzheitliche und sportartübergreifende Ausbildung mit jeder Menge Spaß steht im Fokus der beiden Lehrkräfte. Dabei wird eine zu frühe Spezialisierung in nur einer Sportart gezielt vermieden, um möglichst viele Bewegungserfahrungen zu sammeln beziehungsweise zu erlernen.