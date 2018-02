Calw Schwieriges Umfeld

Calw. In einem vhs-Vortrag am Montag, 5. Februar, geht es um die richtige Vorgehensweise bei Finanzanlagen. Anleger streben danach, ihr mühsam Erspartes möglichst Ertrag bringend und zugleich sicher anzulegen. Klassische Geldanlagen in Form von Einlagen bei deutschen Banken und Sparkassen sind in der anhaltenden Phase niedriger Zinsen wenig attraktiv. Und mit Wertpapieren des Bundes lässt sich aktuell so gut wie keine Verzinsung erreichen.