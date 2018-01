Calw Schwan sorgt für Trubel auf der Marktbrücke

Calw - Ein Höckerschwan hat am Donnerstagnachmittag für einigen Wirbel auf der Marktbrücke gesorgt: Nach einem missglückten Landeanflug stürzte das Tier ab und wurde von tierlieben Calwern – und unter Mithilfe der Polizei – gerettet. Das schildert ein Mitarbeiter des Calwer Bauhofs, der anonym bleiben möchte, in einem Schreiben, das uns am Freitag in der Redaktion erreichte.