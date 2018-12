Calw Schutz für Obdachlose im Winter

Calw - In einer Nacht im Winter 1984 erfror ein obdachloser Mann mitten in Calw, erzählt Carmen Kille von der Erlacher Höhe . Damit so etwas nie wieder passiert, wurde das Hilfsangebot der Erlacher Höhe eingerichtet. Seit 2011 mit einem besonderen Erfrierungsschutz über die Wintermonate.