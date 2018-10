Calw "Schunkeln bei Wimberger Wasen"

Unterstützt wurden die Mitarbeiter bei der Organisation und während der Feier von vielen Ehrenamtlichen und vom Förderverein im Haus auf dem Wimberg. Denn ohne deren Mithilfe wäre so ein Fest nicht zu stemmen, sind sich alle einig. "Danke an alle und bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: ›O’zapft is!", sagten sie unisono.