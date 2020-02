Calw Schulen wegen brennendem Papierkorb evakuiert

Calw - Dieser mutmaßliche "Streich" dürfte den Verursacher teuer zu stehen kommen – wenn er gefunden wird: Am Freitag gegen 12.10 Uhr löste ein brennender Papierkorb in einer Toilette der Heinrich Immanuel Perrot-Realschule in Calw den Feueralarm aus. Sowohl die Realschule als auch das Hermann Hesse-Gymnasium mussten komplett geräumt werden. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an, um den Brand zu löschen. Auch die Polizei und ein Rettungswagen waren vor Ort.