Calw Schule feiert: seit 20 Jahren eigenständig

Calw-Stammheim. Seit Herbst 1999 gibt es das MvLG unter diesem Namen in Stammheim. Für das Festjahr hat die Schule viele verschiedene Veranstaltungen geplant. Und was würde als Auftakt besser passen als eine Doppelstunde Frontalunterricht, nach der keine Fragen mehr offen bleiben? So wird am Donnerstag, 4. Oktober, Han’s Klaffl, "fast 40 Jahre leidenschaftlicher Gymnasiallehrer im pädagogischen Innen- und Außendienst" auftreten. Er widmet sich nach seiner Pensionierung ganz dem Kabarett. In seinem Programm "40 Jahre Ferien – ein Lehrer packt ein" deckt er als "Oberstudienrat K." schonungslos auf, was hinter den verschlossenen Türen des Lehrerzimmers geschieht. Auch die unglaublichen Überlebensstrategien, die Schüler im Laufe der Jahrhunderte entwickelt haben, stellt der "Staatskabarettist auf Lebenszeit" dar, steht in einer Ankündigung. Karten können unter kulturcafe@mvl-gym.de reserviert werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Foyer des MvLG.

Aber auch pädagogische Themen werden beim Festprogramm berücksichtigt. Am Montag, 12. November, wird der Diplompädagoge Reinhard Winter mit seinem Vortrag "Jungen brauchen klare Ansagen" Lösungen für sämtliche Themen, die Eltern von Jungs herausfordern, bieten. Winter gilt als einer der bekanntesten Autoren zu Jungen- sowie Männerthemen im deutschsprachigen Raum. Er hat mehrere Elternratgeber und zahlreiche Fachveröffentlichungen geschrieben. Weil der Förderverein des MvLGs diese Veranstaltung unterstützt, ist sie für Besucher kostenlos.

Im Festjahr präsentieren sich auch die künstlerischen Gruppen der Schule. So musizieren die Ensembles der Unterstufe am 18. Dezember beim "Weihnachtlichen Musizieren" und möchten auf diese Weise Eltern, Schüler und Lehrer auf die Weihnachtszeit einstimmen. Am 2. und 3. Februar werden die Chöre des MvLG in Zusammenarbeit mit den Musikern aus Altensteig "Stabat Mater" von Karl Jenkins auf die Bühne bringen. Am 5. April zeigen die Bläsergruppierungen des Gymnasiums ihr Können mit einem "Best of-Konzert", bei dem die beliebtesten Melodien aus 20 Jahren Bläserarbeit ertönen werden. Es musizieren die Bläserklasse 6, das Jugendorchester und das Bloody-Mary-Orchestra.