Calw Schuldenberg wächst auf 51 Millionen Euro

Landrat Riegger verwies im Lauf der Diskussion nicht nur auf mehrere Risiken im Haushalt durch Gesetzesänderungen oder wegen der Flüchtlingsunterbringung, sondern auch auf die millionenschweren Großprojekte Hesse-Bahn, Kliniken und Breitbandausbau, die den Schuldenberg des Kreises in vier Jahren, so die Prognose, auf 95 Millionen Euro anwachsen lassen. Trotz erhöhter Zuweisungen vom Land in Höhe von einer Million Euro habe der Kreishaushalt "keine Luft nach oben und nach unten", betonte Riegger: "Wir wollen keine Polster, wir wollen nur die Risiken abfedern."

Freie Wähler und Rieggers eigene Parteifreunde von der CDU waren da anderer Meinung. Sie machten in der Kreiskasse eine Liquidität von zwei Millionen Euro aus, die – wie Volker Schuler sich ausdrückte – "in der Cloud herumschwimmen". Und dieser Betrag weckte Begehrlichkeiten und führte schließlich zu dem Hinterzimmertreffen der beiden Fraktionschefs. Heraus kam dabei der Vorschlag der CDU, den Kreisumlagehebesatz um einen weiteren Prozentpunkt niedriger anzusetzen, als der Landrat in den Haushalt eingebracht hatte, und damit auf 26 Prozent zu senken. Das ergäbe für die Gemeinden eine Minderbelastung just in der Höhe von jenen zwei Millionen Euro aus Schulers "Cloud". Der FWV-Fraktionschef konnte sich sogar eine Senkung um 1,5 Prozent vorstellen. "Hat noch jemand mehr zu bieten?" reagierte der Landrat mit Sarkasmus.

"Kraftmeierei, nur um zu zeigen, wer hier das Sagen hat", polterte Freidemokrat Karl Braun. Zuvor war CDU-Kreisrat Gerhard Feeß energisch der "Mär" entgegengetreten, "dass in den Gemeinden alles wunderbar läuft". Zu viele Aufgaben, so der Altensteiger Bürgermeister, könnten die Kommunen nicht erfüllen: Während sich der Kreis ein Finanzpolster schaffe, müssten die Kommunen Kredite aufnehmen: "Das kann nicht sein."

Der Antrag von SPD/Grünen, den Hebesatz auf 28 Prozent zu erhöhen, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt. Für einen Hebesatz von 26 Prozent und damit für eine Entlastung der Kommunen stimmten Freie Wähler und CDU geschlossen mit zehn Stimmen. Neun kamen von amtierenden Bürgermeistern.

"Ich sehe nicht, wo ich noch einsparen soll", reagierte Kreiskämmerer Albrecht Reusch achselzuckend.

"Sonst holen wir’s uns wieder bei den Gemeinden", warf der Erste Landesbeamte Zeno Danner ein. "Gut erkannt", gab Feeß zurück, ohne Danner auch nur eines Blickes zu würdigen. Das letzte Wort hat nun der Kreistag.