Calw Schütteltrauma: Vater erhält Bewährungsstrafe

"Kurzschluss oder Überforderung nach anstrengendem Tag"

Staatsanwalt Martin Allmendinger hatte in seinem wohltuend sachlichen und sensiblen Plädoyer den Vorwurf bestätigt gesehen, dass der Mann in einer Situation von "Kurzschluss oder Überforderung nach einem anstrengenden Tag" die neun Wochen alte Marie mindestens fünf Sekunden lang und mindestens zehnmal so heftig geschüttelt hatte, dass das Leben des Mädchens Stunden später in der Tübinger Uniklinik nur durch die Notoperation einer Schädelöffnung gerettet werden konnte.

Die schweren Hirnschädigungen habe der Angeklagte zwar nicht gewollt, aber billigend in Kauf genommen. Am Vorwurf der Misshandlung Schutzbefohlener – im Sinne eines rohen und absichtlichen Zufügens von Schmerzen oder Qualen – wollte er auch angesichts der tadellosen Fürsorge für die Tochter vor und nach der Tat nicht festhalten. Strafmildernd sei auch das schlussendliche Geständnis zu werten. Angesichts der Heftigkeit und der schlimmen Folgen der Tat plädierte er auf eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.

"Anders kann es nicht gewesen sein", räumte der Verteidiger in seinem Plädoyer ein, "aber mein Mandant kann nicht sagen, was war". Der Zwiespalt zwischen dem ungetrübten Familienleben vor und nach der Tat und dem – nach den Gutachten nicht mehr zweifelhaften – Gewaltgeschehen, "passt gar nicht". Er bat um eine Bewährungsstrafe für den Handwerker, der zugesagt habe, "das dunkle Feld der Erinnerung mit professioneller Hilfe aufzuhellen".

Der Anwalt wies nochmals auf die überraschend großen Fortschritte hin, die das Kind in den anderthalb Jahren seit dem Schütteltrauma gemacht habe, und stellte die Rolle heraus, die beider Eltern "vorbildliche Fürsorge" bei einer bestmöglichen Gesundung des Mädchens für ein lebenswertes Leben spiele. Die ganze Familie halte trotz des Geschehenen fest zusammen.

In seiner Urteilsbegründung nahm der Kammervorsitzende Ulrich Polachowski dieses Motiv auf. Nicht dem Angeklagten, sondern seiner Tochter und der Familie zuliebe habe man auf eine Bewährungsstrafe entschieden. Der Vater habe "die Erinnerung weggeschoben" an etwas, "das schlimm war und so schwere Folgen hatte".

Mit seinem Eingeständnis aber habe er auch unterschwellige Verdachte gegen andere aus der Welt geschafft. Neben einer Therapie zur Aufarbeitung bekam der Handwerker statt einer Geldbuße die Auflage, ein großes Spielgerät für den Kindergarten herzustellen, den seine beiden Töchter inzwischen besuchen.