Calw Schüler verbessern nicht nur ihr Ballgefühl

Die Jungen und Mädchen verbesserten ihr Ballgefühl und bekamen Informationen für die Freizeitgestaltung. Die Sporthallen an drei Grundschulen standen in dieser Woche ganz im Zeichen des Handballs. In Kooperation mit der Spielgemeinschaft (SG) Hirsau-Calw-Bad Liebenzell (HCL) beteiligten sich die Bildungseinrichtungen am bundesweiten Aktionstag der Handballverbände in Zusammenarbeit mit der AOK.

"Wir begrüßen dieses Angebot, das unseren Schülern zu einem Ballgefühl und Beweglichkeit verhilft, sondern auch Einblick in sinnvolle Freizeitgestaltung gibt und außerschulische Kooperationen erweitert", sagte in Heumaden Schulleiter Tobias Rathgeber.

Jugendleiter sind mit vor Ort