Calw Schüler bewirten Stallwächterparty in Berlin

Früh auf­ste­hen war bei der Abfahrt an­ge­sagt, la­gen doch im­mer­hin 700 Kilometer Fahr­stre­cke bis in die Tier­gar­ten­stra­ße in Ber­lin vor der Mann­schaft. 38 Grad Cel­si­us zeig­te das Ther­mo­me­ter bei der An­kunft in der Bun­des­haupt­stadt, den­noch ging es so­fort an die Ar­beit. Wäh­rend die an­ge­hen­den Kö­che, Sys­tem­gast­ro­no­men, Restau­rant- und Ho­tel­fach­leu­te die Räum­lich­kei­ten in­spi­zier­ten, lie­ßen sich die Lehr­kräf­te die Auf­ga­ben­be­rei­che er­läu­tern. Tat­kräf­tig un­ter­stützt von sei­nen Kol­le­gen An­ne­lo­re Edl­bau­er-Schnö­der, Timo Kleist und Hel­mut Roth mach­te sich Ab­tei­lungs­lei­ter Jür­gen Höss so­fort an die Ein­satz­pla­nung. Die 65 Aus­zu­bil­den­den muss­ten auf die ver­schie­de­nen Sta­ti­o­nen wie Sekt­emp­fang, Ka­ta­lo­ni­scher Pa­el­la-S­tand, Schwä­bisch-Häl­li­scher Grills­tand, Des­sert­bü­fett, di­ver­se Ge­trän­ke­stän­de und den Ser­vi­ce­be­reich ver­teilt wer­den.

Vom zent­ral ge­le­ge­nen Hostel war es nicht weit zu be­lieb­ten Ört­lich­kei­ten wie Ale­xan­der­platz, Hack­escher Markt und Spree­ufer. Die Lehr­kräf­te hat­ten die Sperr­zeit für die äu­ßerst mo­ti­vier­ten und sehr dis­zipli­nier­ten Aus­zu­bil­den­den aus­ge­dehnt, was die­se freu­dig in An­spruch nah­men. Ber­lin bei Nacht bei som­mer­li­chen Nacht­tem­pe­ra­tu­ren – für vie­le ein un­ver­gess­li­ches Er­leb­nis.

Am nächs­ten Mor­gen stand eine Stadt­rund­fahrt auf dem Pro­gramm. Die Schü­ler soll­ten schließ­lich nicht nur die Land­es­ver­tre­tung, son­dern auch Ber­lin ken­nen­ler­nen. Bei einer Boots­fahrt ge­nos­sen die Schü­ler den Blick auf den Ber­li­ner Fern­seh­turm und das Re­gie­rungs­vier­tel.

Letzte Anweisungen vor dem Startschuss

Es blieb noch ge­nü­gend Frei­zeit, um sich auf dem Hack­eschen Markt für den Abend zu stär­ken. Aus­staf­fiert mit blau­en T-Shirts ent­spre­chend dem Mot­to "Ba­den-Würt­tem­berg - Im Her­zen Eu­o­pa(s)" und pas­sen­den schwar­zen Schür­zen mit Schul­emb­lem bes­tie­gen die Aus­zu­bil­den­den den Bus. Nach der An­kunft in der Land­es­ver­tre­tung wur­den die ein­zel­nen Pos­ten zu­ge­teilt, die Ar­beits­plät­ze her­ge­rich­tet und letz­te An­wei­sun­gen in Emp­fang genommen. Vor dem end­gül­ti­gen Start­schuss ging es noch kurz auf die Dach­ter­ras­se zum ob­li­ga­to­ri­schen Grup­pen­fo­to.

Landesvater bedankt sich persönlich

Dann stieg die An­span­nung, die ers­ten Eh­ren­gäs­te tru­del­ten ein und als­bald füll­te sich die Land­es­ver­tre­tung, ins­be­son­dere deren Gar­ten, in dem auch der VIP-Be­reich ein­ge­rich­tet war. Für den dor­ti­gen Ein­satz wa­ren ei­ni­ge Aus­zu­bil­de­nde spe­zi­ell geschult wor­den, hier durf­te ab­so­lut nichts schief ge­hen. Als ers­ter der Eh­ren­gäs­te traf Ge­sund­heits­mi­nis­ter Spahn ein, ge­folgt von Land­es­va­ter Win­fried Kretschmann, sei­nem Stell­ver­tre­ter Tho­mas Stro­bel und CDU-Bun­des­che­fin An­negret Kramp-Kar­ren­bau­er. Als be­son­de­rer Eh­ren­gast wur­de die Stutt­gar­ter Miss Ger­many Na­di­ne Bar­eiss an die­sem VIP-Tisch be­grüßt. Ob­wohl CDU-Land­es­vi­ze von der hei­ßes­ten Stall­wäch­ter­par­ty sprach, die es je in der Ge­schich­te ge­ge­ben hat, blie­ben die Aus­zu­bil­den­den cool und meis­ter­ten ihre Auf­ga­be an den Eh­ren­ti­schen sou­ve­rän. Vol­ler Stolz be­rich­te­ten sie im An­schluss über das per­sön­li­che Dan­ke­schön von Win­fried Kretschmann.

Aber auch alle an­de­ren ga­ben ihr Bes­tes und er­le­dig­ten trotz gro­ßen Ge­drän­ges, lan­ger Lauf­we­ge und ei­ner Viel­zahl an Gäs­te­wün­schen ih­ren Job äu­ßerst pro­fes­si­o­nell. Wenn man be­denkt, dass eine Viel­zahl der Schü­ler sich erst im zwei­ten Aus­bil­dungs­jahr be­fin­den, ist dies eine Be­stä­ti­gung der he­raus­ra­gen­den Aus­bil­dung in Ba­den-Würt­tem­berg, so­wohl in den Gast­ro­no­mie­be­trie­ben als auch an den Land­es­be­rufs­schu­len.

Schlag Mitternacht wur­den die Cal­wer Schü­ler ab­ge­löst und vom Lei­ter der Land­es­ver­tre­tung bei ei­nem Glas Sekt und ei­nem herz­li­chen Dan­ke­schön ver­ab­schie­det. In sei­ner kur­zen Rede be­ton­te er, dass alle her­vor­ra­gen­de Ar­beit ge­leis­tet und hier­mit ih­ren Teil zum er­folg­rei­chen Ver­lauf der Ver­an­stal­tung bei­ge­tra­gen hät­ten.

Nach den vie­len Ein­drü­cken des Ta­ges dach­ten vie­le noch nicht an Schlaf. Im Hostel sa­ßen die Schü­ler und ihre Lehrkräfte bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den in ge­müt­li­cher Run­de zu­sam­men und schil­der­ten be­geis­tert von ih­ren Ein­drü­cke und Er­leb­nis­sen des Abends, bevor es am nächs­ten Mor­gen wie­der zurück Rich­tung Nord­schwarz­wald ging. Im Ge­päck tol­le Er­in­ne­run­gen und auch Stolz auf das Ge­leis­te­te.