Calw Schon wieder Nazi-Schmierer am Werk

Am Freitag, 14. September, haben die Täter demnach im unter Denkmalsschutz stehenden "Welschen Häusle" in Heumaden mit silberner Sprühfarbe im Innenbereich auf dem Mauerwerk und der Sitzbank großflächig "187", ein Hakenkreuz, "ACAB", "88" und zweimal "The German dream still remain" aufgesprüht. Die Lackfarbe dürfte laut Polizei nur mit größerem Aufwand zu entfernen sein. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Ein Tatverdacht liege derzeit nicht vor. Jedoch liege ein Zusammenhang mit den anderen Schmierereien nahe, da dort ähnliche Schriftzüge und Symbole aufgesprüht wurden. Hinweise nimmt die Polizei Calw unter der Telefonnummer 07051/161250 entgegen.