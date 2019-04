Calw Schon wieder: Aufruf zu illegaler Sammlung

Es ist bei Weitem nicht das erste Mal, dass Flyer wie dieser in Briefkästen in der Region eingeworfen wurden. Der Text ist im Grunde immer derselbe: Mit zahlreichen Rechtschreibfehlern gespickt bittet ein anonymer Absender, offenbar aus Ungarn, darum, Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, vor die Türe zu stellen. Zwischen 7 und 14 Uhr sollen die Sachen dann abgeholt werden – am 2. April in Hirsau.

Das Problem an der Sache ist, dass so eine Sammlung zwar nicht genehmigt, in jedem Fall aber bei der Abfallrechtsbehörde des Landratsamtes Calw gemeldet werden muss. Und zwar schon drei Monate vorher.

Schwierig, die Leute in flagranti zu erwischen