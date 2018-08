Calw Schnelles Internet: Landrat appelliert an Telekom

Landrat Helmut Riegger hat sich jüngst mit einem offenen Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges, gewandt. Darin fordert er dessen Unternehmen auf, den Kreis Calw als Modellregion für den Ausbau der Mobilfunk-Technologie "5G" auszuwählen.

Auslöser der Initiative des Kreischefs ist die kürzlich öffentlich gewordene Ankündigung der Telekom, die Region Stuttgart flächendeckend mit diesem neuen Mobilfunkstandard ausstatten zu wollen, während der ländliche Raum hingegen noch viele Versorgungslücken aufweist.

"Die Digitalisierung hält zunehmend in allen Lebensbereichen Einzug. Damit strukturpolitisch das Stadt-Land-Gefälle nicht noch größer wird, ist es wichtig, zeitnah auch in ländlich geprägten Regionen eine zukunftsfähige Mobilfunkversorgung sicherzustellen", so Riegger.