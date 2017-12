Calw Schneechaos: Tipps für Autofahrer

"Rechnen Sie jederzeit mit schnell wechselnden Straßenverhältnissen und fahren Sie vorausschauend. In der Morgen- und Abenddämmerung, bei Wind oder an schattigen Stellen kann sich der Straßenzustand in Sekunden verändern", warnt Gunzenhäuser. "Glauben Sie nicht, dass Sie besser Autofahren können als der Durchschnitt. Auch wenn Ihr Auto sämtliche Assistenzsysteme hat, können Sie damit nicht die Physik außer Kraft setzen."

Zu guter Letzt bittet der Baubetriebshofleiter, sich nicht über Schnee am Fahrbahnrand – und damit zum Teil vor Einfahrten – zu ärgern. Das sei keine böse Absicht der Fahrer, um die Bürger zu provozieren, sondern notwendig. "Es geht allen gleich", so Gunzenhäuser, "übrigens auch den Fahrern selbst, die nach getaner Arbeit auch noch an ihren eigenen Wohnungen den Winterdienst machen müssen."