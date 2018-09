Calw Schmierfinken schlagen schon wieder zu

Calw-Heumaden. Das geht deutlich über einen Dummejungenstreich hinaus: Unbekannte haben am Donnerstag, in der Zeit zwischen 6.45 und 13.30 Uhr, die Wände der Heumadener Grund- und Werkrealschule (Breite Heerstraße 41) mit blauer Farbe besprüht. Das teilte die Polizei am Freitag mit.