Calw Schimmel-Schreck im Kindergarten Heumaden

Nicht das erste Mal zwar, dass dieses Problem auftritt, wie Oberbürgermeister Florian Kling in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausführte, aber dennoch sei es heuer ungewohnt heftig.

Als der Schwarzwälder Bote Kling einige Tage später telefonisch erreicht, sei zumindest die Symptombekämpfung soweit abgeschlossen, sagt er. Die betroffenen Oberflächen wurden desinfiziert, mit Fungiziden behandelt und es wurden Handlungsanweisungen an die Mitarbeiter des Kindergartens herausgegeben - beispielsweise regelmäßiges ­Lüften oder das Freihalten der Flächen. "Unser Fachpersonal macht unabhängig davon zusätzliche Begehungen und Nachreinigungen, um die Neuentwicklung möglichst zu unterbinden", betont Kling. Zumindest in den Räumen, in denen sich Kinder aufhalten, sei der Schimmel inzwischen weitgehend beseitigt.