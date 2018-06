Calw Schillerstraße: Bauprojekt abgelehnt

Doch auch in Sachen Parkplätze hatte das Gremium Bedenken. Denn der Investor erklärte, für das Bestandsgebäude Parkgelegenheiten auf einer Plattform an der Straße errichten zu wollen, weitere Stellplätze werde es auf dem Gelände der Akademie geben.

Die Idee der Plattformen stieß jedoch nicht auf Gegenliebe; somit werde der Vorgarten verbaut und auch optisch hatten die Räte ein Problem mit einer solchen Konstruktion. Mannsfeld fürchtete darüber hinaus, damit einen Präzedenzfall für andere Anwohner zu schaffen, die dann ebenfalls Plattformen fordern könnten, um ihre Parknot zu lindern. Die bis zu zehn Parkplätze auf dem Akademie-Areal waren dem Gremium darüber hinaus dann aber zu wenig. Insgesamt sollten laut Plan zehn Wohneinheiten entstehen, der Ausschuss fordert zwei Stellplätze pro Wohneinheit.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Jäger jedoch, dass gerade das denkmalgeschützte Gebäude Nummer 19 – in dem fünf Wohneinheiten vorgesehen sind – Bestandsschutz habe. Parkplätze für dieses Haus zu gewährleisten, sei somit eigentlich nicht die Aufgabe eines Investors, sondern der Stadt. Und auch, warum sein Neubau-Vorhaben abgelehnt wurde, kann er nicht wirklich nachvollziehen. Man wolle doch ein Denkmal erhalten und neuen Wohnraum schaffen.

Bereits in der Sitzung des Ausschusses hatte Jäger aber auch wiederholt davon gesprochen, man müsse eben "Wohnraum schaffen, den die Leute annehmen". Grund und Boden seien rar, Baulücken müssten genutzt werden. Und nicht zuletzt müsse sich das ganze auch rechnen. Denn: "Wenn wir das nicht wirtschaftlich gestalten können, ist das Bauvorhaben nicht möglich", unterstrich der Investor. Hugo Bott (SPD) erklärte dann auch, er sehe das Projekt "nicht ganz so kritisch" wie seine Ratskollegen. Wohnraum für Bürger sei in der Kernstadt schließlich ein wichtiges Thema.

Das Gremium war letztlich dennoch nicht zu überzeugen. Bei einer Zustimmung und einer Enthaltung lehnte der Bau- und Umweltausschuss das Vorhaben in dieser Form ab. Calws OB Ralf Eggert bat den Investor, die Anregungen mitzunehmen, die von den Räten gekommen waren, und das Konzept zu überarbeiten.

Wie eine solche Überarbeitung aber aussehen könnte, die sowohl städtebaulich anders als auch wirtschaftlich wäre, dazu habe es aus dem Gremium keine wirklich konstruktiven Vorschläge gegeben, ärgerte sich Jäger am Tag nach der Sitzung ein wenig. Überhaupt fühle er sich bei dem Projekt ungerecht behandelt. Seit einem Jahr arbeite er daran, sei zudem finanziell mit einem hohen Betrag in Vorleistung gegangen und trage das Risiko. All diese Mühe habe er sich im Übrigen nur gemacht, weil er von Anfang an vonseiten der Ämter die Rückmeldung bekommen habe, dass das Vorhaben denkbar sei.

Jäger erklärte am Freitag nun, er wolle über ein neues Konzept nachdenken und versuchen, mit dem Bauamt eine Lösung zu finden. Ob tatsächlich eine gefunden werden könne, sei momentan aber unklar.