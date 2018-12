Eine Gruppe von 50 Personen aus dem Kreis Calw – junge Engagierte, Geflüchtete und deren Betreuer – erlebte auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Saskia Esken vier aufregende Tage in Berlin. Im Zentrum des Besuchs stand die politische Information, das gegenseitige Verstehen, aber auch Diskussionen über aktuelle Vorhaben der Bundesregierung. Im Gespräch mit Esken standen für die Teilnehmer vor allem Themen wie der viel diskutierte "Spurwechsel" im Zentrum. "Viele Gespräche mit Geflüchteten in Arbeit und ihren Arbeitgebern haben mir schon früh gezeigt, dass wir diesen Menschen eine Bleibeperspektive abseits von Asylrecht und Flüchtlingskonvention bieten sollten", betonte Esken. Die SPD habe sich seit langem schon für ein Einwanderungsgesetz eingesetzt, nun sei es an der Zeit, das umzusetzen. Trotz Sprachschwierigkeiten entwickelte sich eine lebhafte Debatte. Die Teilnehmer freuten sich auch über den Besuch von Eskens Abgeordnetenkollegen Karamba Diaby. Der Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion wuchs im Senegal auf. Mit Mitte 20 erhielt er ein Stipendium und studierte in Halle Geoökologie. Er war 2013 der erste in Afrika geborene, schwarze Mensch, der in den Deutschen Bundestag gewählt wurde. Neben dem Gespräch mit Esken und Diaby sowie der Besichtigung des Plenarsaals und der Reichstagskuppel durchlief die Gruppe ein herausforderndes Programm. Auf der Agenda standen ein Informationsgespräch im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ein Besuch der Gedenkstätte Berliner Mauer sowie der Besuch des Denkmals für die ermordeten Juden. Foto: Bundesregierung