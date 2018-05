Calw Sanierung: Steht Ampel bis Ende Juni?

Auf den ersten Blick wirkt die Baustelle an der Altburger Straße zwischen Calw und Wimberg leidlich unspektakulär. Auf einer Länge von 72 Metern wird dort seit dem 12. April die Stützmauer auf Vordermann gebracht, die Kosten dafür liegen bei insgesamt 175.000 Euro. Doch diese Maßnahme hat es in sich: Voraussichtlich bis Ende Juni muss dort gearbeitet werden. Und so lange werden Verkehrsteilnehmer wohl mit einer einspurigen Straße mit Ampelregelung leben müssen.

Hintergrund sind verschiedene Schäden, die vor einiger Zeit von der Straßenmeisterei gemeldet und von einem Ingenieur-Büro bestätigt wurden. So habe ein Statiker festgestellt, dass unter anderem die Verankerung der Verblendung durchgerostet sei. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Verblendung selbst (also gewissermaßen die zur Verschönerung an der Betonmauer befestigten Steine) einstürzt und auf die Fahrbahn fällt. Deshalb sei die Maßnahme auch dringend notwendig.

Entwässerung beschädigt