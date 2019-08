Calw Sanierung am Maria von Linden-Gymnasium: Alles läuft nach Plan

Im Hintergrund laufen weitere Ausschreibungen

"Dann sind nächste Woche schon die lauten Arbeiten durch", kündigt Goedel an. Das Ganze sei extra so geplant worden, dass zum neuen Schuljahr wieder etwas Ruhe auf dem Schulgelände einkehrt – trotz dessen, dass die Sanierungsarbeiten natürlich mit Volldampf weiterlaufen.

Während der erste Bauabschnitt in vollem Gange ist, laufe im Hintergrund bereits das "zweite EU-weite Ausschreibungspaket", erklärt der Hochbauamts-Leiter. Insgesamt geht es dabei um elf (Ausbau-)Gewerke, die an entsprechende Betriebe vergeben werden müssen – unter anderem an Bodenleger. Bis Ende August läuft die Frist noch. In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause soll dann über die Vergabe abgestimmt werden.

Nun zu den Containern: Dort, auf dem Parkplatz vor der Gemeindehalle, sollen während der dreijährigen Sanierungszeit einige Klassen unterkommen. Dazu ist ein zweistöckiges Container-Modul aufgebaut worden. Noch gibt es keine Treppen und von innen sehen sie noch ziemlich leer aus. In der nächsten Woche sollen aber Stahltreppen außen an den Modulen angebracht und das Fundament ausgebaut werden. "In der ersten Septemberwoche kommen dann die Möbel rein, die momentan in der Gemeindehalle zwischengelagert sind", meint Goedel.

"Bisher läuft alles sehr gut", betont er. "Das freut mich. In den Sommerferien gibt es sonst häufiger Personalprobleme."